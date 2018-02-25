衛生紙搶購大缺貨 消保處：3月中旬前不漲價、不囤貨

行政院消保處下午緊急出面闢謠，強調各大業者3月中旬以前不會趁機漲價，也不會囤貨，民眾毋須因預期心理而大量搶購囤積。（記者陳宜加攝）

2018-02-25 17:12

〔記者陳宜加／台北報導〕國內衛生紙確定將於3月陸續漲價，消息一出，近日國人立即瘋搶衛生紙，甚至造成各大賣場供不應求現象。行政院消保處下午緊急出面闢謠，強調各大業者3月中旬以前不會趁機漲價，也不會囤貨，民眾毋須因預期心理而大量搶購囤積。

消保處副處長吳政學表示，包括家樂福、大潤發、愛買、全聯等4大量販通路業者，均表示衛生紙為全年辦理輪動促銷，所有促銷檔期早已排定，衛生紙促銷品牌、數量、價格均已確定，業者絕不會趁機漲價。

他說，業者對於短期缺貨也意外，但只要明天補貨，便能解決「買不到衛生紙」的暫時狀況，毋須憂心。

吳政學也說，業者與衛生紙供應商均有簽約議定價格，不會短期突然調整，業者並承諾不會囤貨。至於3月以後衛生紙供應商將陸續調漲衛生紙價格，各業者也將依不同品牌及其合約陸續調整，不見得一次全漲。

此外，公平會上週已經立案調查，若業者涉及聯合漲價，最重將可處以5000萬元罰鍰，消費者不用擔心。

他指出，消保處密切注意衛生紙漲價與各家業者促銷，以防業者趁機漲價或進行不當行銷，消保官明天起將展開實地查核，確定價格與標示一致與囤貨狀況。

至於衛生紙漲價恐帶動其他紙製產業或產品趁機調漲，吳政學說，消保處長期監控民生物價，每月兩次查核，未來也將持續注意，必要時將不排除實地查核。