大馬發明展 八仙塵爆特製壓力衣奪金

大愛感恩科技參展作品「高彈力機能透氣肢體壓力服」。（圖由中華創新發明學會提供）

2018-02-25 12:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕甫結束的第17屆MTE馬來西亞國際發明展傳回捷報，台灣參展團本次以2金、2銀、6銅、3座大會特別獎的成績，在17個參展國中排名第三。其中大愛感恩科技特別為八仙塵爆傷患研發的「高彈力機能透氣肢體壓力服」，獲得1金1特別獎；長庚大學幼保系師生則以地震防災作品，「避難設備與教具」也拿下1金。

由馬來西亞科學研究協會主辦的「馬來西亞MTE國際發明展」，在吉隆坡大子世貿中心舉行，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，作品參賽資格都必須擁有專利才可參加，是東南亞重要的發明品媒合及交流平台。本屆參展國家包含英國、克羅埃西亞、中國、新加坡、日本、韓國等17國，共512件作品參展。台灣參展團的2金、2銀、6銅、3座大會特別獎成績僅次地主國馬來西亞及印尼。

台灣參展作品中收穫最豐碩的，是同時獲得1金1特別獎的「高彈力機能透氣肢體壓力服」。大愛感恩科技總經理李鼎銘說，3年前八仙塵爆造成500多位青少年燒燙傷，後續復健路漫長又難受，且每天必須穿著不舒服的壓力衣至少23小時，一穿就要2年以上，經證嚴法師指示而特別研發此壓力衣。

李鼎銘介紹，傳統壓力衣多為肉色，較不美觀，且高彈力的布料都是單一布料，但每名燒燙傷患者的傷處不同，長時間緊壓並不舒服，夏天更容易乾癢。因此他們在橫向、縱向各以不同面積採用不同布料，皮膚壓力感受不一，只有傷口處才會有較大壓力，同時以冷感技術編織成黑色，穿起來涼爽許多，後續也致贈2000碼給陽光基金會造福傷友。

而另一項奪金作品，則是由長庚科大幼兒保育系教授常雅珍所指導學生製作出的地震防災作品「避難設備與教具」，設計出2件可結合式逃難背心，穿著可以避震防災，拉鍊結合就成為睡袋方便幼兒保暖，且背心採防水材質與螢光設計可提高獲救率。此外，教具設計部分有4種方案，能幫助兒童了解醫藥箱中常見物品，切合台灣天災特性及實用性，獲得評審青睞。