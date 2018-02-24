湖日社區發生「櫻花命案」 花開太美竟遭腰斬偷走

烏日湖日社區的櫻花樹開太美，竟遭小偷砍掉偷走。（記者蘇金鳳攝）

2018-02-24 14:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日湖日社區的櫻花目前正盛開著，由於開得太漂亮，竟引起宵小覬覦，前天深夜有一株櫻花遭砍偷走，志工們昨天上午巡查時發現，心疼不已，湖日社區發展協會理事長楊來成表示，這些櫻花都是志工們用心栽培，在花盛開時，開放給民眾觀賞，請有心人士要有公德心，不要偷走，讓美景留下共欣賞，不要砍回家自己看。

湖日社區在7年前，因當時台灣人都愛種櫻花，社區便在烏日國中後方、環河路旁約500坪空地，種植了百株的河津櫻，在志工的用心照顧下，兩年後才開花。

湖日社區發展協會理事長楊來成表示，為了讓民眾可以靠近櫻花拍照，志工們將櫻花調整向左右生長，而不是往上生長，因此湖日社區的櫻花只長得跟人一般高，很多民眾都能非常靠近拍照。

但由於湖日社區的櫻花太漂亮了，2年前就曾有3株櫻花被小偷砍掉偷走，當時眾人相當吃驚，直稱「櫻花命案」，因為眾人不明白有人怎會如此狠心，把美麗的櫻花樹從中砍掉。

沒想到今年又再度發生一株櫻花被「腰斬」，楊來成表示，可能真的是因為湖日社區的櫻花開得太漂亮，才引起宵小覬覦，前天志工在巡視時，還沒有發生，昨天上午巡查，就發現有一株盛開的櫻花樹竟被砍掉一半，讓原本一整株左右相稱的櫻花，只剩下一半，另一邊的莖部可明顯看出被電動鋸子直直的鋸掉，非常平整，讓志工心疼不已。

楊來成表示，櫻花樹都是志工天天用心照顧，無私無欲要讓民眾來參觀美景，請小偷要有公德心，不要砍樹，美景讓大家共欣賞，不要砍回家自己看。

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