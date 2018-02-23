「心靈導師」激勵 竹北高中學測超乎預期的好

2018-02-23 16:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「你/妳的質很優，一定可以的！」國立竹北高中307數理專長班有多名學生原本成績不甚理想，但在亦師亦友的班導師王藝錡激勵下，願意接受挑戰，成績也跟著突飛猛進，考出超乎預期的好分數；師生感情融洽，展現築夢團隊的力量，扭轉自己的人生。

像是原本校內考試墊底的蔡書維，因為班導的不斷鼓勵，花了很多時間讀書，學測拿到69級分；總是自覺得比不上念竹中雙胞胎哥哥的葉璟諒，因班導激勵他往上爬，學測考69級分；偏好文科的陳紫綾，第一次數學考試只拿40分，但班導建立她的自信，學測68級分。

還有放棄新竹中學就近改讀竹北高中的梁祐祥，考取70級分不如預期，但曾任辯論社社長、獲得旺宏科學獎、積極投入科展的他，感謝學校提供多元資源，讓他度過3年充實的高中生活，有了明確的人生目標。

竹北高中學生的整體學測成績進步，總級分超過全國頂標（63級分）有65人，總級分超過全國前標246人，突破歷年紀錄。而全部考生595人的均標54級分，比全國均標高出9級分。

其中，數理專長班陳泓銘72級分全校最高。此外，梁祐祥和戴淳浩70級分，伍紡和李晏德也考69級分，蔡政宏67級分。

深獲學生信任的班導師王藝錡，教書30年仍不減熱忱，扮演輔助父母的好幫手，除教學認真，更用心花時間激勵學生，讓學生內化自信，鼓勵學生積極參與學校活動、跨領域自學，以期發揮創意、多元發展；她還自辦12場講座，邀請畢業學長姐和業界名師經驗分享，提供學生探索興趣。

校長涂仲箎除感謝所有教師團隊，也感謝家長會長陳緣及委員們的長期支持，除了號召家長擔任夜讀志工，頒發學測成績優秀獎學金，還邀請家長協助模擬面試，提升申請入學的錄取率。