桃園首座國際青年旅館落腳中壢 價格、房型曝光！

桃園市首座公辦民營文化交流青年旅館，規劃背包客房。（青年事務局提供）

2018-02-22 21:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區明德路的「新明公有零售市場」，3至7樓閒置多年，市府為活化閒置館舍並促進當地經濟繁榮，斥資9000萬元封場進行耐震補強及外觀拉皮，其中6、7樓由市府青年事務局規劃「國際文化交流青驛棧」（即青年旅館），依「促進民間參與公共建設法」以ROT方式引進民間企業經營，副市長王明德今天下午與促參廠商進行簽約儀式，宣布桃園市第一座公辦民營青年旅館預計明年底前營運。

「新明公有零售市場」建於1990年，為地下2層、地上7層的建物，整修後的市場1、2樓維持規劃為攤販營運，3樓由社會局規劃日照及托嬰中心，4樓東側為勞動局辦公室，4樓西側和5樓規劃為新明創業基地，盼吸引全球電子商務及機器人產業業者前來洽商，6、7樓由青年事務局規劃「國際文化交流青驛棧」。

風信子青驛站公司董事長賴克強表示，青驛棧將以國際青旅深度觀光印象為主，打造溫馨、乾淨、熱情貼心且具暖度的青年旅舍及文創旅宿，結合商業旅館，讓「離家五百里」的心頓時回家。房型規劃部分，6樓將設置背包客房13間，採12人上下舖、最多可容納156人，背包客每人（床）400至600元；7樓規劃公寓式商務套房，6人房通鋪有4間、4人房雙床有8間、2人房雙床有21間、2人房單床有8間，每間1200元起跳。另提供35％的公益空間作為動、靜態展演中心、文創商店、交流空間、會議室、辦公室等，以及保留25至30％的床位數以及25％以上優惠價格，優先提供文化、觀光、教育人士使用。

王明德也說，該址位於中壢區中心，交通方便、人口密集，地理位置佳，定位規劃桃園市第一座國際文化交流青驛棧，共18年營運時間，設定業者得投資金額至少4000萬元，將以文化旅行、教育體驗、觀光休閒產業為主軸，提供國際文化交流、藝文展演、研習會或講座、住宿等服務，並結合新明青年創業基地，提供青年創業家及世界各地商業合作夥伴洽商及休憩處所。