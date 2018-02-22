醫美麻醉爭議 醫師爆：多數診所無麻醉科醫師

2018-02-22 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕醫美診所近期頻傳麻醉猝死案例，有麻醉科醫師透露，其實這跟業界陋習脫不了關係，多數醫美診所為省錢、省事，不會專門聘請麻醉科醫師，而是常找麻醉護理師（又稱麻護、麻姊）充當業界俗稱的「麻醉師」，或由醫美醫師自行執行麻醉；且據傳每年大約有3到5件鬧出人命的案例，卻因多數診所選擇私下和解，曝光有限，麻醉醫師直言，「如果不改，勢必問題不斷」。

每年3到5件出人命案例 多私下花錢了事

據《上報》報導，針對近來傳出多起醫美診所麻醉猝死案例，麻醉科醫師小內（化名）指出，這其實跟業界陋習脫不了關係，因為現行《醫療法》未規定只有麻醉科醫師才能執行麻醉，多數醫美診所為省錢、省事，通常不會專門聘請麻醉科醫師，輕忽麻醉風險及專業。

麻醉科醫師阿凱（化名）則指出，業界盛傳每年大約有3件到5件出人命案例，但媒體報導的只有1件到2件，就是因為多數診所選擇「花錢了事」、私下和解。但只要翻看法院判決書，「就知道此說法並非空穴來風」。

知情人士也透露，這問題其實也不是醫美才有，包括婦產科做無痛分娩、健檢中心做無痛腸胃鏡、牙科診所積極推廣的「舒眠植牙」等，也常讓患者暴露在並非由麻醉科醫師執行麻醉的風險下。

業界陋習 老麻醫掛牌賺外快

醫界人士更指出，其實「麻醉師」當道的業界生態有其歷史背景，1999年時因全台執業的麻醉科醫師只有561人，之後開始有麻醉科醫師私下訓練一批「麻醉護理師」，後來甚至發展出資深麻醉醫師幫忙派遣麻護四處接案的地下文化。如今醫美診所多有「麻姊集團」在主導，甚至有資深麻醉科醫師出借執照讓醫美診所「掛牌」，再另外收取每月數萬元不等的費用。

針對衛福部上月表示，未來將改版麻醉同意書格式，全面要求加註施作人員是否為麻醉專科醫師及其專科字號。台灣麻醉醫學會也提醒，民眾求診時應仔細了解醫療院所是否具備合格人員與設備，或是參考由醫策會所公布，通過「美容醫學品質認證」的機構名單。