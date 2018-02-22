醫訊》與韓職棒簽約 高雄長庚提供運動醫療照護

韓樂天巨人隊總教練孫相大（左）致贈球衣、球帽給高雄長庚副院長藍國忠（右）。（記者方志賢攝）

2018-02-22 16:23

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄氣候宜人，吸引韓國職棒樂天巨人隊移地春訓，高雄長庚醫院更創國內醫學中心之先，今與樂天巨人簽約，提供專業訓練及醫療照護，高雄長庚骨科系主任周文毅強調，高雄有好天氣、良好場地外，「也把醫療的拚圖拚上去」，讓選手訓練更安全、健康，無後顧之憂。

簽約儀式今由高雄長庚副院長藍國忠與代表樂天巨人的國慶運動行銷公司王善政簽約，未來樂天巨人球員將到高雄長庚運動中心春訓並接受完整醫療照護。

藍國忠表示，長庚醫療體系近年致力提供專業運動醫療照護，過去協助世界球后戴資穎、奧運舉重金牌許淑淨取得優異成績，去年更引進全台第一台高階3D動態分析影像，希望從運動訓練科學幫助選手，也歡迎韓國更多球隊來高雄春訓。

周文毅也說，高雄是很適合春訓的城市，氣候好外，還有很多運動照護經驗，高雄長庚是第一個提供運動照護的醫學中心，先後引進3D初動負荷訓練設備與3D動態分析影像系統，未來結合醫療及訓練，讓高雄成為運動照護的專業城市。

周文毅強調，透過3D動態分析影像系統，每秒鐘可捕捉500張影像，詳細記錄選手高速揮擊及投擲動作，並透過科學化分析，了解選手投球角度，避免運動傷害。

王善政指出，樂天巨人隊二軍多次來台春訓，一軍過去到日本或美國春訓，日本天氣冷，美國太遠且醫療費用昂貴，球員受傷掛病號要等好幾個小時，高雄氣候宜人，又有最佳醫療服務，所以一、二軍今年都到高雄移地訓練。

高雄長庚骨科系主任周文毅指出透過3D動態分析影像系統，可詳細記錄選手高速揮擊及投擲動作，避免運動傷害。（記者方志賢攝）

韓樂天巨人隊球員接受訓練。（記者方志賢攝）