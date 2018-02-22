2018-02-22

文／邱似齡

癌症病人不論男女性，當積極醫療退場，回歸於生活時，生病前後所遭逢的一切，常讓人有恍如隔世的感覺，尤其是對生活、職場、兩性及家庭的一切日常，都顯得有些卡卡不流暢，身心疲累的衝擊光要復原就需耗費許多心神，更何況夫妻之間的床笫（讀音同子）之語，就已無暇顧及其他，但卻是許多癌症病人難以啟齒的困境。

男女性癌症病人在各式治療之後，生理方面，可能面臨性器官的結構改變（如長度）、性器官皮膚表面的知覺改變、手術因傷口復原帶來摩擦疼痛、外觀變化造成自己對身體的意象不同、荷爾蒙的激素變化等，都會造成生理上的性行為樣貌的不同，如荷爾蒙激素變化導致陰道乾澀、勃起不易等性趣減退的情況。

心理上，則因循著個人疾病適應的速度、伴侶關係共同因應疾病帶來的夫妻關係的衝擊適應、家庭角色上的改變（從照顧者變成被照顧者）、自我對身體變化的悅納等，即使性行為的頻率並未減少太多，但性趣大不相同。尤其是當夫妻關係的不安全感被挑起，時常是臨床上常見夫妻衝突的主因。「性」，就成了癌症病人夫妻之間的敏感話題。

但多數的文獻都會鼓勵術後邁向復原期的患者，要常保持性行為頻率，對於性器官健康的維持、日常生活重建都有一定程度的幫助。因此除了鼓勵自己向主治醫師詢問治療對性生活的影響程度、包括多久可以開始性生活、有什麼狀況可以再回診，以及如何評估性行為是否安全之外，建議依循以下幾個原則，進行夫妻之間談「性」的小方法：

◎自我整理：嘗試梳理一個個心情及想法，並書寫下來。

◎對己鼓掌：能走過這一切十分不容易，自己是最佳戰友，值得肯定。

◎兩人時光：找個專屬於兩人的時光，能保有親密、隱私及重拾安全感。

◎拋出訊息：勇於向另一半表達自己需要傾聽與陪伴。

◎尋求專業：用專業的知識，安頓夫妻間面對開啟性行為的緊張與不安。

（作者為慈恩心理治療所臨床心理師）