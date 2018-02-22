護腎保健 養成規律運動

2018-02-22

文／陳昭君

現今國人普遍生活型態大多是傾向於久坐不動的靜態活動，加上長期不均衡的飲食習慣，也因此更容易罹患慢性疾病。

研究顯示，每天養成規律的運動習慣，不論是跑步、游泳、健走等，對一般人健康而言有許多好處，如：降低罹患心血管疾病的風險、改善血壓、血脂、體重控制等。

慢性腎臟病患者因容易有身體蛋白質熱量耗損、發炎反應、體力虛弱、食慾變差等問題，導致身體組成改變，肌肉質量耗損而產生肌少症及心肺功能變差，容易變成久坐不動的靜態生活型態而影響日常生活起居，長期之下容易有失能、增加住院率及死亡率的風險。

根據美國國家腎臟基金會（National kidney foundation）表示，運動可以幫助慢性腎臟病患血壓、血糖控制穩定、增加肌肉強度、改善血脂肪（膽固醇及三酸甘油脂）過高現象、體重控制、改善睡眠品質。

3類運動搭配 循序漸進

◎運動依型態可分成3大種類

●有氧運動，如：走路、跑步。

●重量訓練，如：槓鈴、啞鈴。

●伸展運動，如：瑜伽、太極拳等。

建議病患如果以前沒有運動習慣，剛開始要執行運動時，可採循序漸進方式，並可將有氧運動、重量訓練及伸展運動做配搭執行，運動時間每週至少5次，每次至少30分鐘，心跳每分鐘達130下。

在運動過程中要注意安全，且要適當補充水份，若運動時出現呼吸急促、噁心、嘔吐、頭暈、關節疼痛等不舒服情形，一定要停止當下的運動並休息，若不舒服的情形未改善，則要找專業醫師進一步評估。

建議慢性腎臟病患者平常就要做好護腎保健，應養成規律運動習慣與採低蛋白飲食原則，並按時服用藥物，可延緩腎臟惡化的程度，亦可提升生活品質。

（作者為嘉義基督教醫院營養師）