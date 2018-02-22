亂點他人眼藥水 染急性結膜炎

2018-02-22

記者蔡彰盛／新竹報導

別人的眼藥水切記不能拿來亂點！

一名女子春節出國期間因眼睛不舒服，隨手拿閨蜜團員的眼藥水來點，沒想到點完後卻更加惡化，緊急就醫才發現，原來藥水瓶口沾染閨蜜急性結膜炎的病菌，拿來點一下就交叉感染，醫師呼籲千萬要小心！

新竹一名女子春節假期出國旅遊，返台前突然感覺眼睛好像有東西跑進去，恰好同行好友在出國前幾天因結膜炎赴醫院就診，醫師開的消炎眼藥水沒有用完，直接拿給她使用，沒想到點後眼睛紅腫如雞蛋，一下飛機就直接往醫院眼科報到。

新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山指出，患者因為交叉感染引起急性結膜炎，幸好沒有造成角膜破皮發炎。眼藥水是絕對不能隨意點用他人的，因為很多人的眼藥水瓶子的開口有觸碰到眼睛或是睫毛，或者沾到眼淚，但自己並不自知，開口帶有病菌會跑到藥水裡，若再借給別人使用，對方又碰到藥水瓶的開口，就因此會感染到病菌。如同不可以使用急性結膜炎病人用過的毛巾，道理相同。

眼睛病菌 恐由瓶口傳染

陳瑩山提醒，幫別人點眼藥水時，需特別注意眼藥水的瓶口不能沾到病人的睫毛，甚至眼球。但是常常根本看不清楚睫毛根部最尖端的地方，常常在點藥水時，眼睛眨一下，就會碰到睫毛，甚至有時連碰到都不知道。

陳瑩山建議，單支裝的人工淚液是最佳眼藥替代品，如果眼睛突然紅了起來，或者癢，就可以點用。正確點用方式是，點後閉上眼睛輕輕轉動眼球。雖然人工淚液沒有治療效果，但是點完後，通常眼睛會比較舒服。