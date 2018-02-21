初六遛狗 九天民俗技團宣導愛狗就認養不要棄養

初六遛狗！九天民俗技藝團舉辦第一屆遛狗大會師。（記者歐素美攝）

2018-02-21 13:56

〔記者歐素美／台中報導〕初六遛狗！九天民俗技藝團今天舉辦遛狗大會師，號召愛狗人士攜愛犬出席，為愛犬祈求平安健康，並特製喜氣的平安紅包，在寵物專用紅色三角巾內放置一枚經九天玄女娘娘加持過的1元硬幣，並開放寵物點光明燈、安太歲，吸引多位民眾帶愛犬前往，藝人瑪利亞也帶著認養的愛犬「Ｑ醬」到場，呼籲民眾「以認養取代買賣，愛牠就不要棄養」。

九天民俗技藝團經理陳冠瑩表示團長許振榮非常愛狗，九天文化園區近幾年來常有流浪狗駐足不走，團長就交待團員要飼養照顧，目前園區已認養10多條流浪狗，並送養出5隻流浪狗，因今年是狗年，民間有「狗來富」的說法，該團就決定利用年初六舉辦蹓狗大會師活動，號召愛犬人士一起來作公益。

九天民俗技藝團副團長、藝人「瑪利亞」陳世旻，在團長的鼓勵下，兩年前也認養了愛犬「Ｑ醬」。瑪利亞說，「Q醬已經7歲，是老小姐了」，最愛人像嬰兒般抱著牠，剛到園區時，毛非常長，根本看不出是隻貴賓狗。

九天民俗技藝團除舉行溜狗大會，並邀請台灣動物保護協進會及台灣之心愛護動物協會到現場擺攤義賣，籌措犬貓絕育等經費，並宣導愛狗就不要棄養，以認養取代買賣等，雖然初六開工，但今天仍有多位民眾帶著愛犬出席，除了帶愛犬向九天玄女拜拜祈福，並以狗會友，覺得這項公益活動非常有意義，明年還要再來；九天民俗技藝團則表示，今年是第一屆，明年將持續辦理。