北斗所會大亂鬥！主席亂丢垃圾 清潔隊員po照「獻醜」

2018-02-20 00:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮公所與代表會長期不合，雙方口水不斷，就連春節都不得閒！代表會主席王錫瑩初三騎機車亂丟亂圾，被清潔隊員目睹，用手機拍下來，清潔隊員還po到臉書，此舉鎮民評價兩極，有人認為，主席亂丟垃圾，不對就是不對，也有人認為，公所「小題大作」，春節期間，把這種「鼻屎大」的事檯面化，加深裂痕，公所真是「吃太飽，太閒了」，只想「揦乎臭」。

北斗鎮公所於春節期間不做垃圾清運，於各村里定點設垃圾集中點，清潔隊只作定時清運，但民眾為圖方便，又另起多個集中點，讓清潔隊忙得一肚子火。18日下午，代表會主席王錫瑩騎機車載著一包垃圾丟到某集中點，剛好被清潔隊員目擊，用手機拍下，並勸主席把把垃圾拿走。結果這段畫面，今天在臉書社群流傳，鎮民評價兩極。

代表會多位代表力挺主席，王錫瑩承認錯誤，代表會同仁痛批公所小題大作，就是要把代表會鬥垮鬥臭，用這種鼻屎大的糗事小題大作，毫無格調，也凸顯公所没格局。

鎮民李吉助說，平時鬥也就算了，過年仍不得閒，還為了種「亂丟垃圾」的小事，清潔隊員當「衛生股長」，把主席出糗檯面化，實在太誇張，簡直是把政治鬥爭鬥到「頭殼壞掉」。

鎮長楊麗香說，主席應作鎮民表率，今天作最壞的示範，至於po文一事，楊麗香說是清潔隊員的個人行為，造成鎮民觀感不佳，她感到抱歉。