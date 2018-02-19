金門「社會福利宣導愛心園遊會」月亮+星光助陣

金門舉辦「社會福利宣導愛心園遊會」，在地表演團體「sweet candy」一襲俏皮的空姐裝束，格外引人注目。（記者吳正庭攝）

2018-02-19 15:07

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府「社會福利宣導愛心園遊會」今天上午在縣立體育館旁熱鬧登場，大力贊助的遠東航空公司邀請藝人表演，果然為活動掀起高潮，現場義賣飛機上獨家精品，引人矚目。

縣府社會處舉辦這項公益活動已邁入第3年，縣長陳福海說，建構金門幸福的島嶼，要懷抱感恩的心，尤其農曆年這幾天，更要感謝天公伯賜給大家好天氣，可以過「1個不冷又不熱」的好年。

陳福海更力推金門社會福利，正逐步邁向「禮運大同篇」裡的大同世界；像是相關的慰助金發放，老人家身邊有些零花錢，就不用再煩惱找年輕人拿；辦這項活動可以讓更多弱勢朋友走出來、和外界接觸。

遠航總經理李承仲說，遠航是第1家投入台、金航線的航空公司，和金門鄉親有很深情感，董事長張綱維也是金門鄉親，遠航本於「取之於社會、用之於社會」精神，更有義務贊助這項活動，現場義賣所得將全數捐贈給金門縣社會福利處運用。

活動除了遠航安排小朋友熟悉的「月亮姐姐」，還有星光幫歌手潘裕文演唱，另有地區學校、社區及社團等20餘支團隊載歌載舞，從上午10時開場演到下午3時許，並有多達55個攤位，讓現場逾2000名弱勢團體及民眾可以輕鬆度過1個有吃、有喝，還有節目欣賞的溫暖春節假期。