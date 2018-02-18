15款刮刮樂獎金、中獎率大解析！ 想發財別錯過

春節期間民眾荷包滿滿，到彩券行買刮刮樂試手氣。（資料照）

2018-02-18 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕過年不少人會買刮刮樂或是樂透試試手氣，尤其是可立刻知道是否中獎的刮刮樂，更是備受民眾喜愛，台彩今年目前共推出15款刮刮樂，每款中獎率和獎金都不一樣，先前替大家整理了中獎率50％以上的7款刮刮樂，現在這篇是15款刮刮樂的頭獎獎金、中獎率的解析，想中獎的朋友千萬別錯過！

100元的刮刮樂分別有「過新年」、「財神報到」、「骰子樂」、「辦桌」、「歡樂賓果」等5款，其中「過新年」和「辦桌」頭獎分別為5萬及1萬，中獎機率都有50％；「財神報到」頭獎80萬，500元以上的獎項超過20萬個；「骰子樂」頭獎50萬元，共有5次的中獎機會，500元以上的獎項超過22萬個；「歡樂賓果」頭獎30萬元，超過28萬個500元以上的獎項。

200元的刮刮樂分別有「發紅包」、「好運旺旺來」、「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」等4款，其中「發紅包」有500個10萬元頭獎，中獎率約有50％；「好運旺旺來」、「刮刮金樂透」頭獎都為200萬元，超過31萬個1000元以上的獎項；「百萬年終獎金」有100個頭獎100萬元，總獎金超過9億元。

300元的刮刮樂只有「紅包一把抓」，頭獎300萬元，高達15次的中獎機會，總獎金超過11億元。500元的刮刮樂分別有「金犬獎」、「新年快樂」、「十二生肖賀新春」，其中「金犬獎」、「新年快樂」中獎率高達100％，頭獎都是300萬元；「十二生肖賀新春」頭獎500萬元，總獎金超過13億元。

1000元的刮刮樂只有「1000萬年終獎金」共有3個頭獎1000萬元，10個二獎100萬元，超過45萬個2000元以上的獎項，中獎率69％。2000元的刮刮樂「2000萬開運發財金」是新春限定發行款，總共有3個頭獎2000萬、200個二獎100萬、以及3200個三獎10萬元，中獎率為77.85％。

刮刮樂解析

通常中獎率高的頭獎都不會很高，但購買中獎率高的民眾要注意，買500元的中獎不見得一定能賺回來，因為有可能中500元以下的獎項，所以在購買前要衡量一下，如果希望不要賠太多錢的人，可以賣中獎率高的試試手氣，如果認為就算沒中獎也沒關係，就可以買頭獎高，但中獎率沒這麼高的刮刮樂。

刮刮樂各款特色總整理

100元刮刮樂

「過新年」：頭獎5萬、中獎機率50％

「財神報到」：頭獎80萬、超過20萬過500元以上的獎項

「骰子樂」：頭獎50萬、超過22萬個500元以上的獎項、共有5次的中獎機會

「辦桌」：頭獎1萬、中獎機率50％

「歡樂賓果」：頭獎30萬、超過28萬個500元以上的獎項

200元刮刮樂

「發紅包」：500個10萬元頭獎、中獎率約有50％

「好運旺旺來」：頭獎200萬、超過31萬個1000元以上的獎項

「刮刮金樂透」：頭獎200萬、超過31萬個1000元以上的獎項

「百萬年終獎金」：100個頭獎100萬元，總獎金超過9億元

300元刮刮樂

「紅包一把抓」：頭獎300萬、高達15次的中獎機會、總獎金超過11億元

500元刮刮樂

「金犬獎」：頭獎300萬元、中獎率高達100％、高達14次中獎機會

「新年快樂」：頭獎300萬元、中獎率高達100％、總獎金超過13億元

「十二生肖賀新春」：頭獎500萬元、總獎金超過13億元

1000元刮刮樂

「1000萬年終獎金」：3個頭獎1000萬，10個二獎100萬、中獎率69％、超過45萬個2000元以上的獎項

2000元刮刮樂

「2000萬開運發財金」：3個頭獎2000萬、200個二獎100萬、以及3200個三獎10萬元，中獎率為77.85％