午後國5北上好塞 雪隧洞口時速不到20公里

大年初二雪隧北上湧車潮，午後洞口車速僅10公里。（記者簡惠茹攝）

2018-02-17 15:30

［記者簡惠茹／宜蘭報導］大年初二國道5號湧現車潮，今天下午1點以後車潮開始湧現，雪隧北上洞口時速約10到20公里左右，洞口往南回堵長達5.5公里。

高公局坪林行控中心表示，國5北上路段部分，今天上午10點半開放大客車行駛路肩與實施主線匝道儀控，今天上午原本一度回堵到5公里，到了中午12點後漸漸疏解，但是下午1點多開始又湧現一波車潮，目前雪隧洞口北上時速僅有10到20公里。