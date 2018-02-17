大年初二回娘家 國道台中、彰化路段塞塞塞

國道1號彰化南下路段，今天一早就開始出現大批車流。（記者劉曉欣攝）

2018-02-17 12:48

〔記者劉曉欣、李忠憲／台中、彰化報導〕大年初二回娘家，國道台中、彰化南下路段壅塞，不論是國道1號或是國道3號，南下路段從一早開始就出現車潮，國道1號還傳出6部自小客車連環撞事故，造成1人輕傷；不少用路人選擇省道，但連台19線彰水路南下車道也塞車；國道警方預估，國道彰化路段今天一整天南北車流量都會非常大。

國道1號台中段北上車道今天上午9點多就出現大量車潮，車陣長達10多公里，車速僅3、40公里，連帶造成台中、中清、豐原交流道壅塞。

國道1號南下191.8公里處，也就是彰化系統內側車道在今天上午7時許，發生6車連環撞意外，造成1人輕傷，送往彰化基督教醫院治療，所幸沒有大礙；上午10時許，國道1號南下206公里處也發生2部自小客車擦撞意外，所幸無人受傷。

國道三隊表示，今天是大年初二回娘家的日子，加上風和日麗，天氣晴朗，今天國道從一早就開始出現車潮，加上出現零星事故，使得車速更加緩慢，今天台中后里到彰化北斗的南下車道車流大，中午左右從彰化系統到埔鹽系統、北斗，時速不到40公里，都有走走停停的狀況，呼籲用路人保持與前車距離，以策安全。

國道3號彰化南下路段也是一早就出現車流，中午左右在彰化系統一帶，車速大約為40公里。

國道彰化路段都是車流大，連帶造成交流道附近的道路也是塞塞塞，尤其是彰化交流道附近的道路中央路、中華西路，塞滿要上下交流道的車陣，建議要使用交流道附近道路，最好能夠改道或是尋求替代道路，以避免塞車。