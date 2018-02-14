疑心理創傷過大 花蓮災民失魂上街要熱水

災民今早陸續自收容所撤出。（記者王峻祺攝）

2018-02-14 15:50

［記者王峻祺／花蓮報導］居住在倒塌白金雙星大樓內的1名36歲張姓女受災戶，逃出大樓後，疑似心理創傷過大，失魂遊街走3天，直到向公所人員要熱水喝時，才被市長魏嘉賢發現並安置。門諾醫院身心科主任王迺燕說，災後1至2週是創傷後壓力症候群高峰，民眾不可輕忽。

花蓮震後第8天，今早10時收容中心正式關閉，受災及撤離戶總逾200戶，已陸續進駐飯店安置，許多受到驚嚇的居民，至今還是連家都不敢回，一聽到像是地鳴聲的相關音頻，宛如驚弓之鳥般發抖、冒汗，甚至出現暈眩症狀。

花蓮市長魏嘉賢說，收容中心災民情緒多半焦躁不安，安置前幾日都會聽到民眾半夜驚醒的啜泣聲，連續餘震下，不只受災戶身心受創，就連工作人員也因突發災難臨時、收容人數龐大而精神緊繃、崩潰大哭，所幸安排社工、輔導人員進駐後，種種不安情緒才趨緩。

「家園毀損可以重建，心靈受傷則必須長時間復健！」他說，居住在白金雙星大樓內的張姓女住戶，雖幸運逃出，但疑似創傷壓力太大，竟失魂在街上走了3天，直到她走進市公所要熱水喝時，才被發現安置，並委派工作人員聯繫家人後，返回鳳林老家靜養，目前則已重返工作崗位。

門諾醫院身心科主任王迺燕說，災後1至2週，通常會進入創傷後壓力症候群的高峰期，身體方面可能會有失眠、食慾變差或心悸、手抖，甚至是腹瀉等自律神經焦慮的症狀；而情緒方面則容易出現憂鬱、驚恐或是焦慮易怒等情形。

他說，門諾醫院身心科已在官網放上「地震事件自我評估單」，民眾可用量表來評估自己的情緒症狀，若評估分數達24分以上，建議可找心理師或身心科醫師做進一步評估，避免長期處在不安及恐懼中，影響日常生活。