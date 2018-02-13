虎尾農博4米高稻草狗、稻草迷宮陪過年

2018-02-13 13:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為歡迎縣民返鄉過年及全國遊客到雲林走春，雲林縣政府在虎尾農博生態園區推出全國唯一、4米高的稻草狗、2.5公頃的稻草迷宮，今天先行亮相，並將在大年初二、初三，陪大家歡喜過年。

雲林縣長李進勇今天陪同一群小朋友及民眾到農博提前體驗稻草迷宮，許多人都帶著自家的毛小孩前來「比美」，讓整個農博充滿「汪汪」聲，非常熱鬧， 雲林縣議員蔡秋敏、虎尾鎮長林文彬等人都來同樂。

家住土庫的吳崇源夫婦帶著3隻自家養了6、7年的博美狗，一到場就吸引大家的注目，雲林縣政府工務處長彭子程還抱著不放，戲稱是「在外面生的」後來再加注別人的，引來全場大笑，氣氛熱絡。

李進勇除了感謝前縣長蘇治芬在任內打造農博生態園區，為雲林創造永續的觀光亮點，今年特別邀請以草編文化聞名的大埤鄉三結社區，打造4公尺高的稻草狗「旺福」、「豬事如意」稻草裝置藝術等陪大家過年。

尤其是稻草迷宮增加雲林春節景點，大年初二、初三活動現場還會設置環境教育真人大富翁、兒童歡樂園區、福旺市集，打造濃濃農村年味，屆時並有驚喜好禮，李進勇邀全國遊客及返鄉民眾回來走春、迎旺福、飽覽雲林之美。