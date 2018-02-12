台南神農街百年銅心鎖 情侶新人搶拍

金華府廟門的鎖頭為愛心形狀。（記者邱灝唐攝）

2018-02-12 22:00

〔記者邱灝唐／台南報導〕西洋情人節即將來到，許多情侶常會利用定情物象徵兩人的感情，台南市神農街上也有一項情侶必拍的重點項目，也就是金華府門上的百年銅心鎖。

金華府的廟門除了以門釘代替門神，顯示其曾獲得皇帝敕封的輝煌歷史之外，其中的心型鎖頭更是驚豔許多遊客，只見主委許伯安掏出一把長達15公分的鑰匙，一圈一圈地帶動木閂將廟門關緊。

許伯安坦承，他也不曉得心型鎖的來歷，長輩們都沒有多談此事，但廟宇曾在1913年從對街搬來此地，推估是當時工匠的創意，不僅廟門是愛心樣式，後殿的2道門也可見相同款式。

儘管心型鎖的來由已不可考，但仍跨越百年驚豔現代人，許伯安表示，除了婚紗業者常帶新人來此拍婚紗之外，也有許多年輕情侶會拍照紀念，象徵「百年同心」，尤其在情人節的時候，朝聖者更是絡繹不絕。

值得一提的是，這項新奇的「文創商品」，得歸功於漸漸沒落的街區，在「一府二鹿三艋舺」的年代，「府」就是指台南的五條港流域，範圍落在新美街、西門路二段以西到金華路三段之間，北至成功路南抵府前路南廠一帶，舊稱為北勢街的神農街更是精華地帶，從事碼頭工人的許姓宗族即在當地繁衍發展，並於1830年修建金華府。只是隨著地形變化時代變遷，以及商業重心的轉移，原本最為熱鬧的地方卻慢慢沒落。

許伯安表示，當年許多到訪交陪的廟宇，受限於街道狹窄無法轉向，因此漸漸地沒那麼熱鬧，可是也因此保存許多舊時設計，例如三川殿、拜殿及正殿三個層次的傳統格局，以及清領時期街屋民宅轉化為祭祀空間的木構2樓街區，「儘管金華府不是最氣派、最有錢的廟宇，但一定是保存最完整、認識台灣歷史最佳的地方。」