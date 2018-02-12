2018台灣燈會達力狗提燈吸睛 教你怎麼拿

交通部觀光局委託小提燈設計者林佳葦以米格魯為造型設計「達力狗」，提燈四肢關節是活動式，當米格魯跑起來時，長長的耳朵會飄起來，象徵2018年起飛意涵。（擷取自交通部觀光局2018台灣燈會在嘉義網站）

2018-02-12 22:32

〔記者曾迺強／嘉義報導〕2018台灣燈會將屆，嘉義縣財政稅務局配合台灣燈會辦理租稅宣導，2月21日（大年初六）至3月2日，到嘉義縣財政稅務局、財稅局民雄分局，捐贈107年1至3月統一發票5張或1張無實體發票，可兌換「達力狗」小提燈，每人最多兌換2個。

交通部觀光局委託林佳葦以米格魯為造型設計「達力狗」，提燈四肢關節是活動式，當米格魯跑起來時，長長的耳朵會飄起來，象徵2018年起飛意涵；提燈以用拼接的繪本風格，將嘉義在地山、海、阿里山森林小火車、原住民圖騰及故宮南院的青花瓷化身為小狗身上的絢麗斑紋，達力狗肚子有刻出小腳，燈亮時地上有狗狗腳印的投射。

兌換時間為上班日週一至週五上午9點至11點、下午2點至4點，兌換方式為捐贈107年1至3月統一發票5張紙本發票或捐贈1 張無實體發票（金額須為10元以上），可兌換「達力狗小提燈」1個。

鄉親也可在16日（大年初一）至3月11日每天下午4點後，到嘉義縣議會大廳、縣立永慶高中領取「達力狗」小提燈，每日限量3千個。

番路鄉名都大飯店為讓住宿遊客感受過節氣氛，燈會期間住宿的遊客可獲得狗年小提燈，燈籠以小狗為造型，外型可愛，同時加開接駁車至嘉義市立棒球場，方便遊客搭乘燈會接駁車至縣治特區賞燈。