加速花蓮震災重建 內政部祭出三大作為

內政部長葉俊榮表示，內政部已針對租屋補貼、重建輔導、建築物耐震評估三大項目研擬具體作為，並與花蓮縣政府共同合作，於最短時間內協助災區復建。（記者黃耀徵攝）

2018-02-12 13:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為加速花蓮震災復原重建工作，內政部長葉俊榮今日在花蓮震災後續重建記者會上表示，內政部已針對租屋補貼、重建輔導、建築物耐震評估三大項目研擬具體作為，並與花蓮縣政府共同合作，於最短時間內協助災區復建。

葉俊榮強調，災民房屋如因地震毀損，將提供房屋租金補貼，每戶依人口計算最高補助1萬6千元，此外受災戶簽定租賃契約，也得補助公證費3千元，民眾可向花蓮縣府建設處都市計畫科提出申請。

葉俊榮指出，內政部也結合花蓮在地90家房仲業者，提供受災戶免費租屋媒合，來減輕受災戶短期租屋負擔。針對需要拆除重建的危樓，也會成立重建輔導團，提供危險及老舊建築物重建法令、技術諮詢及融資管道等服務，加速重建作業。

葉俊榮強調，內政部今年目標將推動500件重建計畫，已編列2.1億元補助民眾辦理「結構安全性能評估」及「擬定重建計畫」，且為全力協助災後重建，將優先補助花蓮縣，案件量、費用不受計畫補助配額限制。

針對負擔能力較差的原本住戶，內政部也研擬提供營建融資的利息補貼，減輕重建負擔；在花蓮震災受損建築物緊急評估方面，截至11日中午已受理170件民眾通報，完成評估148件，其中9件張貼紅色危險標誌、6件張貼黃色危險標誌，其餘133件則僅是外觀輕微破壞，沒有安全疑慮。

相關影音