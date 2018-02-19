小編精選》令人哭笑不得的動物影片 療癒準備開工的心！

▲貓狗大戰or貓狗一家親？（Darko Maric 授權）

2018-02-19 10:00

〔影音新聞／綜合報導〕 明天就是傳統習俗的初五開工日，無論你是要返回工作崗位，還是放假放到有點膩了，都快快來看看小編為大家精選的療癒動物影片紓壓一下吧！

1.被100隻可愛狐狸包圍！ 這裡居然有個「狐狸村」

狐狸聚集在一起真的好可愛啊！

位於宮城縣的藏王狐狸村裡飼養了許多的狐狸，園區內不僅可以跟狐狸合影，還可以餵食園方提供的飼料。一拿出食物，毛茸茸的狐狸們用水汪汪的眼睛盯著你不放，是不是很暖心呢！未來有出國計畫的網友們不妨考慮去日本探訪這些古靈精怪的小傢伙們吧。

2.調皮小貓狂吵熟睡大狗 慘遭黃金賞巴掌

想要好好休息的時候，一直有人在旁邊打擾真的很厭世吶！還好黃金獵犬是脾氣溫和的狗狗，才能任由小貓這樣玩也只會不悅撥開而已。

3.灰毛兔走到哪睡到哪 自備三層肥肉當枕頭

寒冷的冬天裡，毛茸茸的兔子光是看著就連心也跟著溫暖了起來。國外網友的兔子Penelope，總共有三層厚厚的毛，隨著吃東西的時候還會上下晃動，是不是很療癒呢？

4.史上最傲嬌的影片！ 鸚鵡走路神還原「森77」

日本網友ちぐま，經常在頻道上分享他與寵物鸚鵡的生活，鸚鵡跟著音樂搖擺的樣子讓網友大喊超可愛！其中一支走路的影片，明明標題為「心情很好的わせぉ」，但牠抬高腳走路的樣子卻超像是在「森77」讓網友笑翻。

5.對神秘大頭鳥說你好帥... 牠竟用超潮「抖肩舞」回應 萌翻網友

來自非洲的稀有鳥類「鯨頭鸛」，以「不會動的鳥」而知名。日本網友「なみっきー」在推特上PO文說他到動物園時，眼見四下無人，就對鯨頭鸛說「你好帥」，沒想到牠這回的反應出奇地大！竟然跳起現下超潮的「抖肩舞」，萌翻一片網友。

看完這些影片，是不是覺得身心靈都被療癒了呢？鎖定小編精選，永遠都有好影片！