產險業清查受災戶 儘速支付臨時住宿費用保險金

昨晚芮氏規模6.0的強震，造成雲門翠堤大樓傾斜，產險業者今天動起來，儘速支付受災保戶臨時住宿費用保險金；（記者黃耀徵攝）

2018-02-07 15:20

〔記者廖千瑩／台北報導〕昨天晚間11時50分於花蓮近海發生芮氏規模6地震，各產險紛紛成立緊急應變客戶服務中心，明台產險清查，截至目前為止，已確認有33戶保戶為此次地震的受災戶，明台產險主動與保戶接洽，儘速支付受災保戶臨時住宿費用保險金；富邦產也主動就已知受災保戶進行比對，主動關懷並提供必要協助。

今天和泰產險、明台產險、富邦產及華南產均宣布，成立「花蓮地震緊急客戶服務中心」，和泰產險說，因應此次重大災難，已立即於該公司花蓮通訊處成立單一服務窗口，即時啟動緊急應變服務關懷機制，並在不影響救災的情況下，派駐人員於現場協助理賠及相關作業。

和泰產險表示，公司快速理賠及緊急應變關懷服務如下：一、24小時客戶服務專線0800-077-568，全天候由專人接聽；二、接獲客戶通知訊息，經由通報系統指派災損地區服務人員或公證人員，立即前往並協助客戶勘查損失；三、專人主動致電關心企業與個人保戶；四、提供客戶災損理賠諮詢；五、協助客戶提供理賠申請所需文件；六、快速支付賠款（文件齊全）。

明台產險也已於第一時間啟動員工安全確認系統，確認全體員工皆安全無虞；並隨即於花蓮分公司及總公司成立「花蓮地震緊急客戶服務中心」。截至目前為止，已確認有33戶保戶為此次地震之受災戶，明台產險主動與保戶接洽，儘速支付受災保戶臨時住宿費用保險金。

富邦產險也宣布立刻啟動緊急應變機制，於花蓮分公司成立應變中心，主動就已知受災保戶進行比對，主動關懷並提供必要協助。

富邦產險說，保戶或當地需要協助之民眾，可就近至富邦產險花蓮分公司或利用24小時客服專線0800-009-888，將有專人服務。

華南產險表示，地震發生後隨即成立「地震災害應變中心」，並於地震發生後主動進行保單資料比對，查詢是否有保戶是受災戶，正派員前往瞭解，適時表示關懷及提供理賠服務。

華南產副總林適祺表示，已投保住宅地震基本保險的保戶，每戶最高可理賠新台幣150萬及臨時住宿費用20萬元，倘若住宅已毀損嚴重，請儘速聯繫保險公司派員前往處理，民眾也可至財團法人住宅地震保險基金建置的「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」，輸入個人基本資料查詢。

另除住宅地震基本保險外，民眾如有商業地震險、個人傷害險或工程險等其他理賠相關問題，也可撥打免付費電話0800-010850諮詢。