黑鷹失聯掀憂慮…小琉球新救護船 最快3月初啟航

2018-02-06 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕內政部空勤總隊編號706的UH-60M黑鷹直升機昨晚（5日）執行蘭嶼傷患後送任務，卻不幸在台東外海失聯，離島偏鄉醫療後送議題再浮上檯面，小琉球的救護船「和安號」去年底報廢，新船「慈航輪」尚未入替，現在沒有專職救護的船隻救送急重症患者，屏東縣衛生局目前以未來營運救護船的承商作為窗口，聯繫後送公營交通船及海巡署艦艇或民營交通船載送的緊急服務。

小琉球近年每年都有上百萬觀光人潮，但只有衛生所及診所提供醫護，醫療資源缺乏，嚴重傷病患經衛生所評估若有需求，就會請救護船送至東港就醫，但目前屬空窗期，而島上雖有小飛機及直升機起降場，但民國99年後就不曾有救護的飛機起降載回本島救護，大多由船隻運送。

不過，和安號已航行22年，船隻老舊速度慢，還常故障，年度上架歲修需由非醫療專用的公營交通船或海巡艦甚至民船載送，縣府與選區立委莊瑞雄共同爭取中央編列預算建造新船。

衛生局副局長李佳芳說，2年前投入5000萬元興建的新船，最快3月初就能啟航，新船改進舊船的缺點，例如材料、內部裝設及更順暢的無障礙運送空間等等，還會加強夜間導航及紅外線偵測水中異物的功能。

李佳芳說，舊船去年11月底報廢前，就已公開招標由鴻洋公司得標未來救護船的載送業務，鴻洋公司在目前無專門救護船階段，也必須作為載送急重症患的聯繫窗口，確保鄉親後送事宜。