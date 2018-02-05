「給這群人一個掌聲」 蘇花改紀錄片道出工程辛酸

蘇花改蘇澳到東澳段今天舉辦通車典禮，工程人員合影慶祝。（記者張議晨攝）

2018-02-05 12:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕歷經1900多天努力，蘇花改蘇澳到東澳段今上午舉辦通車典禮，典禮上首映紀錄蘇花改工程的短片《回家的路》，片中細數蘇花改動工以來的艱辛路程，蘇花改工程處長邵厚潔在片中感性的說，「我們希望這條路變成一條安全、抗災性高的一條路」。

蘇花改全長38.8公里，工程分成3階段，由北而南依序是A段蘇澳到東澳、長9.7公里；B段南澳至和平、長20公里；C段和中到大清水、長9.1公里；工程總經費逾528億。

其中，第一階段蘇澳到東澳段，歷經5年施工，長3.4公里的東澳隧道，動工以來總共碰到33次抽坍及湧水，是工程難度最高的一段路。

總統蔡英文今主持通車典禮時，特別對工程人員表示感謝，蔡總統說，要在地質多變且地下水豐富的山區開鑿隧道，施工單位可說是突破萬難，真的很不簡單。

今通車典禮上，蘇花改工程處邀請百位參與蘇花改工程的基層人員，見證東部交通的新里程碑，典禮現場也首映紀錄蘇花改工程的短片《回家的路》。

影片中寫道，「這條道路正在一段一段的完成，我們所期待的未來，正一步一步在靠近，那麼這一群在為我們構築道路，卻叫不出名字的人呢？」

「當我們正在為通車慶祝，享用通車便利的時候，蘇花改的工程人員，還是待在自己位置，請不要吝嗇給他們掌聲，讓他們在漫長路途中，多了份心理的安慰」。

參與東澳隧道機電工程的陳展斌說，工程開始前大家都認為不可能，但經過所有人努力，終於把最艱難的路段打通。他說，能見證蘇花改通車，真的很開心，也很感動。

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