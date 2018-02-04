拉拉山積雪10公分 神木區變「銀色世界」

桃園市拉拉山神木區下雪，到處白雪靄靄成「銀色世界」。（圖由桃園市政府風景區管理處提供）

2018-02-04 12:37

〔記者李容萍／桃園報導〕今天凌晨入冬最強寒流來襲，氣溫遽降，桃園市復興區拉拉山神木區從昨天下午開始下雪，今天一早神木區覆蓋一片白茫茫的「銀色世界」，上山遊客走過看到美麗雪跡，興奮直說「好美！」紛紛把雪堆在車上成為戰利品準備帶回家。

由於神木區開放時間為早上6點至下午5點，林務局拉拉山管理站也提醒要賞雪的民眾可要抓緊時間，免得無法入園欣賞雪景。

拉拉山管理站指出，拉拉山神木區從昨天下午2點開始下雪，迄今天中午雪仍然繼續下，山區、林道及管理站到處白雪靄靄，樹林、神木林區道路也都積滿白雪；神木區目前僅開放1至4號巨木，積雪約10公分，後山尚未開放區域約有15公分積雪，估算今天神木區就湧入超過800名遊客。

桃園市政府風景區管處長葉宗賦說，今天凌晨拉拉山大雪紛飛，上山遊客賞雪要做好保暖，並小心路滑。

桃園市警局交通大隊長李建民也說，昨天北橫公路下巴陵至明池路段，因氣溫降至攝氏零度，公路總局第一區養護工程處復興工務段從昨晚7點進行47公里（下巴陵）至60.7公里（西村）的預警性封路作業，今天清晨經復興工務段辦理朝巡，路面並無結冰情形，於上午7時開放車輛通行；今天將視天候及道路狀況，機動管制限加掛雪鏈車輛才能通行，以維護用路人行車安全。

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桃園市拉拉山神木區下雪，到處白雪靄靄成「銀色世界」。（圖由桃園市政府風景區管理處提供）

桃園市拉拉山神木區下雪，到處白雪靄靄成「銀色世界」。（圖由桃園市政府風景區管理處提供）

桃園市拉拉山神木區下雪，到處白雪靄靄成「銀色世界」。（桃園市政府風景區管理處提供）

大批車輛湧入拉拉山追雪。（記者李容萍攝）

遊客紛紛把雪堆在車上成為戰利品準備帶回家。（記者李容萍攝）

拉拉山光明農場負責人胡光明興奮「玩」雪。（記者李容萍攝）