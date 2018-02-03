巧遇小英總統同框自拍 丹麥高中小鮮肉：我要紅惹！

丹麥Odsherred寄宿學校是潮州高中姊妹校，兩校今天到車城福安宮參拜，巧過總統英文回家鄉，學生Simon成功邀小英玩自拍，直呼「我會紅！」（記者陳彥廷攝）

2018-02-03 22:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州高中與丹麥姊妹校奧斯海勒茲自治市（Odsherred）寄宿學校的學生今天（3日）要到墾丁「玩水」前，先到車城福安宮參拜祈福，巧遇總統大隊人馬，總統蔡英文離去時握遍每雙手，連這群來自丹麥的學生們都沒漏掉，其中，金髮小鮮肉Simon更和蔡英文、縣長潘孟安玩起自拍，振臂高呼：「我要紅了！」

總統蔡英文今天下午回屏東宗教之旅，首站回到故鄉恆春半島的車城福安宮參拜。來自丹麥的學生也跟著民眾乖乖在外等候，他們大都滿頭金髮、身材高大，在廟埕顯得鶴立雞群。

蔡英文離去前和民眾握手致意，沒漏掉任何人，來到排到後段的丹麥學生隊伍時，Simon拿起平板和總統蔡英文自拍，高興得振臂高呼，一度引起小騷動。

「I will be famous！」Simon和同學接受訪問，他說，他們來自丹麥的Odsherred ，今天巧遇總統蔡英文，他鼓起勇氣向總統說要自拍，也成功留下來台灣最具紀念性的照片，期待自己成為名人！

潮州高中主任李伯恩說，Odsherred學生於寒假前來潮州已經數年，大家相處融洽，而對居住在海邊卻非常寒冷的丹麥學生來說，國境之南的沙灘每年必去，也因此來到車城福安宮參拜，沒想到竟巧遇總統，實在是過年前最好的禮物，也讓兩國學生獲得了寶貴經驗。

「Still warm！」台灣今天開始進入今年最冷的寒流，對從北國來的Simon和同學來說，竟還算溫暖，他們說，Odsherred在丹麥北邊，夏天頂多25度，個位數溫度很常見，下雪或是零度下溫度也不罕見，所以，今天屏東的氣溫還算OK，來到異國還能遇見總統，實在是非常幸運。