松山機場飛機巷將成絕響？ 11月起後退架高牆

台北市濱江街180巷可清楚拍到機腹，加上飛機起降的聲音，更有臨場感。（資料照）

2018-02-04 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕對喜歡拍攝松山機場飛機起降的航空迷來說，台北市濱江街180巷可說是必去的景點，因為該處可以清楚拍到機腹，加上飛機起降的聲音，更有臨場感，該處也因此被封為「飛機巷」。但為符合國際安全標準，民航局已徵收土地，11月起飛機巷將後退數10公尺並架設高牆。

《中央社》報導，民航局日前公告，「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」徵收土地計畫已完成，將於11月開工，並在2019年6月完工。據民航局場站組長林宏憲指出，目前松山機場10號道不符國際民航組織ICAO安全淨空標準，因此10號跑道北側臨濱江街180巷的路段將納入管制區，11月會先架設臨時圍籬，並讓濱江街180巷改道，預估面對跑道的180巷中段，大約會比現在位置後退約70至80公尺，在目前180巷與機場間可跨越的圍籬，未來也會加高至2.5到3公尺。

林宏憲說，雖然濱江街180巷不會因此消失，但未來不再是一條直線，中段面對10號跑道頭的地方，會呈曲線狀。報導指出，未來拍攝松山機場飛機起降的取景位置將變遠，加上有較高的圍籬，飛機巷的美名恐不復以往。