醫病》大齡女子每次懷孕都「落胎」 中醫調理如願得子

2018-02-02 21:19

〔記者王捷／台南報導〕39歲蘇小姐結婚未滿3年就流產了3次，第三次懷孕，甚至在第六週還監測到寶寶心跳，可惜最終仍未如願足月產子，西醫懷疑，蘇小姐有子宮中膈，是造成習慣性流產原因之一，術後卻遲遲沒有好消息，讓蘇小姐陷入流產噩夢，台南市立醫院中醫部王淑秋醫師診療後，認為蘇小姐屬「虛寒性體質」，經過幾個月的調理第四度懷孕，去年底平安生下寶寶。

由於多次流產，蘇小姐到西醫婦產科接受多項檢查，在子宮鏡檢查中發現有子宮中膈，立即以內視鏡切除，術後卻遲遲沒有好消息，她已39歲，擔心卵子品質不斷下降，無法順利懷孕。

蘇小姐與先生討論後，決定尋求中醫診治，期望調理改善體質，王淑秋醫師診療發現，蘇小姐較怕冷，夏天吹冷氣時或冬天常常四肢冰冷，喜歡喝溫飲熱食，屬於中醫所謂「虛寒性體質」，經過幾個月的調理，她第四度懷孕，以補腎安胎的藥物治療3個月以上，加上產檢一切穩定，如願得子。

王淑秋醫師說，根據美國生殖醫學會（ASRM）的定義，連續兩次或以上的流產就稱為習慣性流產。造成流產的原因很複雜，常見有染色體異常、免疫問題、 內分泌異常、先天性子宮異常、發炎感染、工作繁忙和緊張壓力等。其中，年紀與流產的關係最大，主要是因為胚胎染色體異常，35到40歲孕婦的早期流產率約1/3，而43到44歲的早期流產率更高達1/2。

另一統計發現，隨著流產次數增加，下一胎流產的比率亦愈高，以流產3次為例，預估下次懷孕再流產的機率高達51％。

王淑秋醫師提醒，面對習慣性流產，高齡患者內心的壓力會比一般人還高，惟恐再度流產，為防止流產再度發生，除了尋求西婦產科詳細檢查，可以配合中醫診治，醫師會依據「體質類型」和針對原因辯證論治，給予治療和安胎，將大大提升順產機率。