想拿不一樣的春聯 3日早上9點半新竹縣美術館等你來

2018-02-01 16:05

［記者黃美珠／竹縣報導］想拿不一樣的春聯嗎？本週六、3日早上9點半快去參加新竹縣美術館內「2018新竹縣書畫藝術學會美展」的開幕式，因為該學會在前任理事長胡國龍帶領下，刻意結合書、畫，用篆書、金文、甲骨文等，把明年的生肖「狗」畫入春聯內，讓春聯既是畫，畫也是春聯。今天他就率先展現「十犬十美」揮毫造勢，像是提早過元宵一樣，要好眼力的鄉親一起來猜猜10犬隱身在哪裡。

由於這個「十犬十美」的創意也是這次該學會美展的主視覺畫面，主筆者正是胡國龍，因此文化局特別「拗」他和其他參展書法家們在明天開幕式上同樣創意揮毫，展現書法藝術的新創「藝」味，也讓來捧場的鄉親有「新鮮」的春聯可以過不一樣的年。

胡國龍說「十犬十美」是以篆書象形方式所書寫而成，第1層有4隻，第2層有2隻，底下那層有4隻，總共有10犬。用這種方式與民眾互動，讓年過得更有學問也更有趣味。

文化局長張宜真說，這次聯展到2月11日，各個書法家的風格各異，線條優美的文字，除了書寫出各名家賢達的詩句，也結合時下年輕用語如：狗go藝思、狗go吉祥等，讓人感覺書法藝術其實一點也不LKK，筆墨中還有幽默。

這次參展及揮毫藝術家還有台灣書畫院名譽院長賴煥琳、退休校長劉秀雲、湖口鄉公所「兒童書法研習活動」指導老師黎元吉、縣府文化局研習班指導老師謝石鴻、張雙土、縣府文化局退休課長陳秀珍、縣府環保局會計主任王德泉等，展出類別有水墨畫、書法、篆刻、油畫、水彩畫等一百多件作品。