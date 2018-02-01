張志明接任台東教育處長 主張「微笑走進教室」

前花蓮副縣長張志明（右）今接台東教育處長，台東縣長黃健庭表達感謝。（記者黃明堂攝）

2018-02-01 16:00

［記者黃明堂／台東報導］台東縣新任教育處長張志明今天上任，他曾任花蓮縣副縣長，16年前擔任台東教育處長，重掌台東教育，提倡「微笑走進教室」、「多休息少研習」，師生都快樂學習。

台東縣長黃健庭在張志明就職茶會上指出，原教育處長劉鎮寧請辭，給他留下難題，剩11個月的任期，要找誰接任？幸好靈機一動，想到花蓮東華大學教育行政與管理學系教授張志明，感謝他願意擔任救援角色。

張志明不令台東政界及教育界陌生，民國91年在30餘歲之齡，曾任台東教育局長，後來赴花蓮任教育局長，又被拔擢為花蓮副縣長。

張志明是宜蘭人，在花東都工作過，又住台北，對東部相當熟悉，卻在這次赴台東上任之途「迷路」！昨天從台北開車回宜蘭老家後，再開車走高速公路，結果出錯匝道，竟開回宜蘭，重新南下才從花蓮，半夜抵達台東，結果，在就職茶會上頭昏腦漲，坐到縣長的位置。

張志明借此比喻教育之路，並提出要老師多休息少研習的主張，並喊出「微笑走進教室」，校長要快樂，老師才會快樂，學生也才會快樂，教育處最大的任務就是「服務最好、干預最少」。