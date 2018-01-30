這款鉛筆是台灣人發明的！網驚呼：台灣驕傲

最近一名網友在日本漫畫上看到「免削鉛筆」的故事，才驚覺原來這種筆是台灣人發明的，讓許多網友直呼「台灣驕傲」。（圖擷取自PTT）

2018-01-30 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕最近一名網友在日本漫畫上看到「免削鉛筆」的故事，才驚覺原來這種筆是台灣人所發明的，讓許多網友直呼，「原來是台灣人發明」、「台灣驕傲」。

PTT網友「echoo」在八卦板PO出漫畫《文野小姐的文具日常》（文野さんの文具な日常）的第一話「ロケット鉛筆」（火箭鉛筆）。漫畫中顯示，由於免削鉛筆一節一節的樣子，所以日文稱作火箭鉛筆，而又因為在台灣發明這種鉛筆，所以又稱「台灣鉛筆」。

《皇冠雜誌》第629期郝廣才的文章〈要吃幾條鯨魚？〉提到，洪勉之原本是造船工人，他為了幫女兒削許多尖尖的鉛筆，而想到把削好的筆頭，用管子裝起來，就成為免削鉛筆的原型。

《台灣文具史人物專訪篇》書中提到，百能工業的創辦人莊金池大約在民國53年，認識免削鉛筆的發明人洪蠣（洪勉之），後以新台幣800萬購買洪蠣的免削鉛筆專利權，並且以台語免削的發音取名「Bensia」作為品牌名稱，而火箭標誌是因為免削鉛筆型態類似火箭，而且百能公司成立時，恰巧為美國太空人阿姆斯壯登上月球，就以此名作為紀念。

《今周刊》報導，創作《大嬸婆》的知名漫畫家劉興欽，曾經研究改良免削鉛筆，取得「自來免削鉛筆」專利，並找到金主投入2000萬元資金進行開發，不過後來有人研發出更精良的免削鉛筆，最後沒有商品化成功。

許多網友驚異地留言表示，原來這種筆是台灣人發明的，「當初的設計者為了要免削筆，又要每次寫都像剛削好的，所以設計這種構型」、「原來這是台灣人發明的」、「長知識」、「原來是台灣人」、「台灣發明厲害」、「我小學都只用這種鉛筆」、「考試專用神筆」、「第一次知道」。

PTT網友「echoo」在八卦板PO出漫畫《文野小姐的文具日常》（文野さんの文具な日常）的第一話「ロケット鉛筆」（火箭鉛筆）。（圖擷取自PTT）