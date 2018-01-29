管中閔能否就任 教部：須經台大遴選委員會確認

台大校長當選人管中閔恐無法在2月1日上任。（資料照）

2018-01-29 14:17

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔恐無法在2月1日上任！教育部人事處長陳焜元今天表示，台大做的調查及所有爭議的釐清，均須經過台大校長遴選委員會確認，不是校方說了算，教育部建議台大重新召開一次遴選委員會議，或是看是用什麼方式將台大的調查資料，逐一讓遴選委員確認，回到台大校長遴委會處理，是最快速且有效的方式，正當及合法性也沒有問題，遴委會調查確認後，教育部就不會有意見。

管中閔被質疑未揭露擔任台灣大獨董，涉誠信爭議；遴選委員蔡明興是台灣大副董，涉未利益迴避等爭議，媒體詢問，管中閔是否無法在2月1日上任？陳焜元表示，如果來不及在2月1日上任，就比照陽明大學校長郭旭崧的方式，之後由教育部到學校辦校長上任監交。

陳焜元並表列台大校長和陽明大學校長的遴選爭議處理方式，強調教育部對台大和對陽明大學校長遴選爭議是一樣的處理方式，陽明大學校長郭旭崧的資格被國民黨立委質疑、監察委員及媒體關注之後，教育部也發函要求陽明大學遴選委員會處理，陳焜元表示，陽明大學遴委會一開始是用電子郵件逐一向委員確認，因為許多人表達不同意見，於是就再開一次遴選委員會議來解決，比校方預計上任的日期去年12月1日，約晚了一個月左右的時間。