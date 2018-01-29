住眷村、修老屋 高市老屋勞動營開訓

來自全國各地的營建科系學子參與老屋修繕計畫。（記者黃佳琳攝）

2018-01-29 14:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了保留住眷村特色，高市文化局首創「以住代護」計畫，並在今年寒假期間，推出「老屋勞動營」，來自全國各地的43位營建科系學子，親自參與老屋修繕、了解眷村歷史、體驗眷村生活，更將成為未來老屋修復的生力軍。

文化局指出，為期12天的老屋勞動營，與全國各地舉辦的木工班最大不同處在於「住眷村、修眷村」，不僅要傳承修復技術，也要傳承眷村文化；為了讓學子體驗道地的眷村生活，文化局特別規劃讓學子逛眷村菜市場、打理3餐、還讓學子自己煮飯、洗衣、倒垃圾，也有手作童玩、提燈夜遊、蚊子電影院、圍爐迎春、眷村童心趣等體驗。

專業修復課程也是營隊的重點，包含建築測繪、日式木構造解說以及門窗拆解組裝、養灰瀝水、編竹夾泥牆、水泥瓦疊砌等實作課程，文化局也安排以住代護修屋見學，讓學子與以住代護實際入住戶進行交流互動。

文化局自103年起開辦以住代護計畫，過去透過公私協力由文化局提供部分補助，民眾依個人需求裝修入住，執行5個梯次下來，已完成近百戶修繕及進住，但過程中經常面臨找不到專業修復人員的困境。

文化局長尹立表示，保存眷舍不只是為了眷村記憶的延續，頹圯的房舍更是現成的教材，學生了解過去歷史後，有助於提高未來投入保存老屋意願，讓眷村老屋成為修築經驗傳承的育成基地。