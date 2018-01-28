冷氣團報到全台濕冷 2/2起低溫10度以下

2018-01-28 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）晚鋒面通過，強烈大陸冷氣團緊接南下，各地溫度開始明顯下降，明（29）日早上回溫的幅度也不大，北部高溫僅13、14度，各地大致都屬濕冷天氣。預計下週五（2月2日）會有一另波強冷空氣南下，各地低溫都有機會降到10度以下，且要持續4、5天以上，須做好防寒準備。

中央氣象局預報，溫度方面，鋒面通過後冷氣團南下，各地溫度開始明顯下滑。預計中部以北、東北部入夜至明日清晨，低溫下探13、14度，其他地區低溫約15、16度。到了明日白天，溫度回升的幅度不大，北部高溫僅13、14度，高屏高溫約19、20度，其他地區高溫都不會超過19度。

天氣風險公司表示，要留意的是下週五，另一波強冷空氣南下，屆時各地低溫有機會降到10度以下，且預計持續4至5天以上，須做好防寒準備。

降雨方面，中央氣象局表示，受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區降雨較全面，中南部地區降雨較局部、短暫。天氣風險公司指出，今日到下週二（30日）全台都有降雨機會，週三（31日）開始，中南部雨勢稍緩，但北部、東部仍然濕冷。

空品方面，明日高屏為「橘色提醒」；中部、雲嘉南為「普通」等級；北部、竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門與澎湖為「良好」等級。

中央氣象局提醒，全台各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有9至11級強陣風，沿海風浪大，海邊活動或海上作業請特別注意安全。