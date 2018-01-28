正妹音樂老師賣養生茶 因為這個堅持…

2018-01-28 00:09

〔記者黃文瑜／台南報導〕「消費者其實要被訓練」，29歲的黃唯爾原本在學校教音樂，兩年多前在善化開設八十八草堂，自己調製健康養生茶，並開發屬於善化的文創品「光文糕」，從音樂到餐飲，像是隔行如隔山，黃唯爾說，只要用心還是可以順利轉型，開業至今卻因為養身茶只賣熱飲，而經常被客人打槍，但她不氣餒，因為堅持做「對」的事！

黃唯爾從音樂系畢業後，在台南各地教烏克麗麗，只要3堂課，學生就能自彈自唱，是台南名師，當時家裡在火車站前買了一塊地，本來要開業做音樂教室，但她想了想，覺得火車站前的地是給旅客第一印象的重要地方，應該要做伴手禮，因此到台北學做烘培，還到中藥房學中藥，才回到善化開業。

雖然黃唯爾是台北人，但在善化長大對善化有特別的情感，她發現善化算是舊城市，卻少有帶得走的伴手禮，或是一想到善化就會連結到的名產，因此，她開發出「光文糕」，有綠豆椪的外表，內餡是善化的農產胡麻，兩年來果真成為熱銷的伴手禮是台南的「百家好店」，甚至成了學測前大家拜拜的供品。

黃唯爾說，她從小就很重視健康，加上家裡有飲茶的習慣，只要喝到手搖飲料就知道茶的好壞，「但外面的茶飲經常讓人失望」，因此運用對於中藥材的認識，自己調配養生茶配方，茶飲的甜味完全來自中藥材，不加糖，讓中藥飲品變得超好喝。

不過，許多人對於中藥仍有又苦又難喝的刻板印象，加上台南天氣熱，許多客人到店裡發現不冷飲，就會轉身離開，一開始她會覺得沮喪，但想了想還是「擇善固執」堅持不賣冷飲，不改老師的本色，「消費者也要被教育，健康最重要」。