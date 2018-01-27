吃路邊攤控餐點有頭髮 老闆一句話速退奧客網友叫好

2018-01-27 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕餐飲業者時常會收到客人投訴，若是有理就虛心接受，但要是胡亂指控，可就不能白吞忍了！一名網友在臉書發照貼文表示，日前去認識的叔叔開的路邊攤用餐，聽到他與客人對話，覺得傻眼，於是紀錄下來，放上網要網友評評理。

網友指出，那天去吃飯時，「我看到有位客人有點不爽」，質問叔叔提供的餐點內「有頭髮，很噁心」，即便可換一碗新的，對方也不接受，反回「可是我看到就已經沒胃口了」、「我不想再來吃了」，執意要求「退錢」。

網友提到，當時這名客人已快把飯吃完，碗底隱約可見，才向叔叔反映頭髮的問題，連她這名旁觀者看了，都覺得很氣憤，想替叔叔打抱不平，但事件後續發展，似乎不用他人出馬聲援，因為叔叔一句話，便讓客人無言以對。

網友透露，叔叔告訴客人，「這個有很大的爭議，可能無法退錢」，因為「我沒有頭髮啊」，她在一旁聽了，入口的飯差點噴出來。事後網友也將這個「笑話」，上網與人分享討教，「老闆沒頭髮，客人頭髮偏長，請問今天你們是老闆遇到這種情況，廢友們想怎麼如何跟客人溝通呢？」

這篇貼文一出，隨即被轉載至臉書粉專「爆料公社」，並引起廣大迴響、逾7500個讚。網友回應，「有沒可能是掉鬍子、鼻毛？」、「根本想白吃白喝」、「台灣充斥著各種刁民奧客」、「哈哈，突破盲腸」、「想坑人找錯人了」、「你把我最後一根寶貝頭髮吃了還敢退錢」、「叔叔真可愛」、「耳朵呢」、「（圖）修得太過離譜」；另有人建議，以後若遇到這種事情，可以跟對方說，「為了要符合公平公正的比例原則，所以頭髮以上的飯，算你的帳；以下者算我的帳，最後再加上祝福您有個美好的一天」。