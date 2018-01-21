新竹普仁獎獲企業贊助 40學生全入選獲獎

靈鷲山普仁獎新竹地區的頒獎典禮，今天在新竹縣體育場舉辦，獲推薦參加選拔的40名國中、小學生全獲獎。（圖由靈鷲山新竹共修處提供）

2018-01-21 14:15

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕靈鷲山普仁獎新竹地區的頒獎典禮，今天在新竹縣體育場舉辦；主持典禮的靈鷲山慈善金會西區執事妙慧法師說，很感謝多個企業和團體贊助，讓獲推薦參加選拔的40名國中、小學生全都入選得獎。

在場志工說，靈鷲山慈善金會從西元2003年開辦的普仁獎，以生命教育為核心，選拔德行優良且有志向學的學生，並期許他們有正面、積極、樂觀的生命態度，未來能成為社會的楷模典範，評選過程嚴謹，由志工實地家庭訪問後交由評審委員評選，找出品學兼優的孩子予以表揚。

例如這次新竹地區國中、小推薦的40名學生中，就有成績好到連續3年都擔任班長的國中男孩，而且他還主動為母親分擔家事辛勞，在學校和鄉里間都頗獲肯定；也有國中女生不但自己會煮飯、洗衣、整理家務，還跟著老師去安養中心當志工服務老人家，用行動來回饋社會。

志工說，獲各校推薦參與選拔的11名國小學生、29名國中學生都很優秀，原先獎金預算有限，可能有13人無法入選，但後來有企業和團體贊助捐款，讓入選的40名小朋友都可以領到每人5000元的獎學金。

頒獎典禮中，妙慧法師也頒發感謝狀給贊助經費的恒升企業、英僑企業、弘蓮國際、逸蓮國際、永基貿易、搗蛋古早味蛋糕新竹店、慈航功德會等企業和團體，代表受獎孩子向他們表達感謝之意。