南部PM2.5飆破百 環團怒：南高鄉親泡在毒氣中

台南天空灰濛濛，環團表示，這次空污全都是「本土自產」的。（記者蔡文居攝）

2018-01-21 11:13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市空氣品質指標（AQI）又達到「紅害」不良等級，全市4個站「滿江紅」，其中，安南測站PM2.5逼近破百，而鄰近的高雄更是慘兮兮，半數測站PM2.5早已破百。環團怒批，高雄、台南的鄉親每天泡在毒氣中，「台北官員不知道PM2.5很毒嗎？」

根據環保署空品監測網顯示，這幾天西半部空品指標幾乎都陷入紅害不良等級，尤以台南、高雄最為嚴重。其中，台南全市4個測站從昨天起一整天都處於紅害的不健康等級，安南站的PM2.5於今凌晨3點，達到98微克/立方公尺，將近破百，而高雄前金站上午更高達130微克/立方公尺。環團痛批中南部鄉親都在「吸毒氣」。

「自己家鄉自己救」網路公民團體PO文痛批說，「1/21同樣南高紫爆...。台北官員不知道PM2.5很毒嗎？他們清楚得很。台北還沒紅就很緊張。高雄台南的鄉親每天泡在毒氣中，他們只不過沒把你當公民而已。」

台南市空污防護自救會召集人陳建明表示，因風向稍微偏北，風勢又不大，造成高雄的空污往台南漂移滯留，這次空污全都是「本土自產」的。這幾天中南部空污非常嚴重，中南部親鄉就像在「吸毒氣」一樣，而政府不積極保護人民、示警，這是最令人生氣的。