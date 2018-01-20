國中生忙大考不看課外書 專家提醒：閱讀力是命題趨勢

2018-01-20 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕105年度調查，台灣小學生每年平均借20本書，國中生卻大幅下降到7.9本，學者指出許多熱愛閱讀的學童，到了國中開始面臨升學壓力，讀課外書的時間大幅減少。然而，閱讀能力不僅攸關學生自我學習，也是大考出題新趨勢，家長及學生思維勢必要跟上改變。

綜合媒體報導，台灣閱讀協會今天（20日）舉辦「台灣閱讀教育論壇」，聚焦於國中生的閱讀培養。前國教院長、中央大學學習與教學所教授柯華葳指出，台灣閱讀教育在幼稚園、小學階段蓬勃發展，很多學童熱愛閱讀，但到了國中就像踢到鐵板。台師大教務長陳昭珍也說，國高中生往往為了準備升學大考，放棄課外閱讀，但事實上近年大考中心的命題方式，已經轉向著重在閱讀能力。

台中大墩國中生物教師童師薇就指出，以106會考為例，2天下來考生必須讀完3萬1745字，需要相當閱讀能力；陳昭珍也說，現在教育會考出題方向，已經改為需要閱讀短篇文章，並理解、分析試題，因此很多學生考不好並不是缺乏學科知識，而是沒耐性以及閱讀能力差！

台灣閱讀協會建議，國中教育要突破過去做法，讓學生活建立自主學習能力，家長的觀念也要跟上時代。

台中安和國中校長許志瑋提到，雖然會考、學測都以加入大量閱讀元素，家長、學生、教師卻未做好應對，才會輕忽閱讀，安和國中目前透過專屬閱讀課程、閱讀推動教師及跨科教師合作，積極推動閱讀教育。永和國中主任郭佩華也強調，閱讀課不能和其他學科脫鉤，而是要將評量試題融入閱讀教育，讓考試不只是選擇題、是非題，而有更多的思辨。