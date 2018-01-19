夜班請假得扣2天假違法！ 台鐵改提扣1.5天新案

2018-01-19 14:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵一個工作班，因為有跨日的關係，想請假竟然要扣2天的假。台鐵產業工會秘書蕭農瑀表示，去年分別向基隆、台北市申請勞動檢查，兩市均認為夜班請假扣2天假有違反勞基法。對此，台鐵局在1月9日召開今年第1次車班協商會議中，針對兩輪一例隔週休至扣假天數討論新方案，擬休假、婚假、喪假，請休單一日班、夜班分別扣1.5天假，請連續一輪日夜休合計扣2.5天假。台鐵局運務處長張錦松表示，協商會議已有初步結論，後續還須按照程序並送團體協約確認，新請假規定至少要等農曆年後才能實施。

張錦松表示，台鐵員工兼具公務人員與勞工身分，請假規定可在公務人員請假規則，或勞工請假規則中擇優選擇一種，但只能選擇一種讓整體員工適用；無法說你拿公務人員規則與勞工規則中，最有利的部分拼湊出一個新規定。現在台鐵局是選擇公務人員請假規則，請病假、事假都不用扣薪。

由於台鐵車站人員的日夜休班表，一個工作班是12小時，當中有1.8個小時的分配工時，張錦松表示，公務人員請假半天就是4小時、一天是8小時，請1小時也要算半天，所以這次針對新班表扣假方式，才會有算1.5天的結論；員工如果覺得吃虧的話，可以選擇請一天的假，再請2小時的事假或病假方式處理。

台鐵產工表示，對於這種扣1.5天假的方式，還是認為有吃掉勞工半天假的疑慮，前幾天已發函給勞動部、台北市勞動局，要他們解釋台鐵局這樣做是否違法。

台鐵企業工會理事長張文正表示，企工站在員工立場，也不太能接受這種請假1天要扣1.5天的作法，畢竟去年號稱依法休假的那些人，事後雖然被懲處，但是日、夜班曠職都只計算1天；現在依照規定請假的員工，卻要被扣1.5天，實在是不合理。