知本溼地設綠電 東縣府回應環團：減量開發

台東環保團體今天上午到縣府陳情，盼暫緩知本溼地光電開發。（記者王秀亭攝）

2018-01-18 12:31

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府要在知本溼地設置161公頃的太陽能光電廠，日前公告招商，台東縣環保及公民團體發表聲明，並在今天至縣府陳情，盼縣府暫緩招商，須在不影響生態下做綠電，縣府財政及經濟發展處長盧協昌強調，為兼顧環境，縣府已進行調整，包括減少開發面積、65公頃溼地收回縣府管理。

縣府日前公告「知本建康段設置太陽能發電設備及教育示範專區標租計畫」，要在知本溼地建置至少100萬瓩光電設施，此舉引發縣內環保團體不滿，荒野保護協會台東分會、台東縣野鳥協會、台東縣公民監督聯盟等團體今天上午至縣府陳情，不過雙方對於彼此的意見你來我往地陳述，沒有進一步的交集。

荒野台東分會長林義隆表示，知本溼地是國際鳥盟在台東本島唯一劃設的重要野鳥棲地，而縣府劃設開發的161公頃體地內，有草澤溼地及貓頭鷹、黃鸝等動物，應保留作野地、溼地公園，為知本觀光帶來另一動能，反觀開發為光電區，對知本無任何加分。

林義隆指出，不反對發展光電，縣府應在不影響生態下進行，建議先撤回招商公告，對該處進行生態調查及資源盤整後，落實民間參與，規劃知本溼地公園，在生態永續利用前提下，做保育、光電與農業的示範區。

盧協昌表示，環保是普世價值，縣府亦重視民間意見，此案已做相關調整，包括原開發面積226公頃，僅161拱請標租，保留65公頃溼地不會委託廠商維護經營，而是收回縣府管理，縣府也開設窗口，讓環保團體可隨時表達意見，另對部落意見，一定會徵得同意才會進行後續開發行為。

盧協昌說，縣府招商後，還須針對廠商的投資營運計畫進行審議，強調屆時會讓各單位表達意見，進行，只要有道理絕對會接納，縣府絕無先畫靶再射箭問題，一切公開。

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