猴子吃貨大軍洗劫農作 滿州要成立「抓猴大隊」

猴群肆虐滿州鄉的農園，拔蘿蔔、啃農作，有人在旁拍攝，牠們照樣大嗑特嗑。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-01-17 23:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島最近正是牛杙仔蘿蔔收成季節，但滿州地區卻多了許多不速之客來「收成」，長期肆虐滿州地區的大批台灣獼猴，侵入大小農園拔蘿蔔亂啃，甚至還追咬前往驅趕的農婦，滿州鄉代會主席莊期文決定研究成立「抓（趕）猴大隊」，協助年邁農民杜絕猴害！

滿州地區近年以黑豆、火龍果聞名，冬天則大多種植牛杙仔蘿蔔，沒想到整年都得面對梅花鹿及獼猴「搶收」，墾管處補助圍網防治梅花鹿頗具效果，但獼猴危害問題卻日趨惡化，加上牠們有「保育類」護體，更讓年邁農民束手無策，滿州鄉長余增春多次為農民請命，但各機關至今仍無具體措施。

最近一部居民拍攝的猴害影片中，可以看到碩大的猴王，率領近20隻猴子猴孫，在攝影的農民面前大剌剌的拔起蘿蔔大吃特吃，滿山遍野的猴群相當可怕，農民大嘆「簡直就是遇到強盜入侵，求償無門。」

滿州鄉代會主席莊期文說，梅花鹿的農損賠償及圍網，在墾管處的努力下收到效果，但保育類的台灣獼猴目前成為當地最嚴重的災害，甚至有農婦試圖驅趕，反被猴王帶隊追逐，差點受傷，近期將與青壯居民組成「抓（趕）猴大隊」，只要由大批猴子入侵，就會帶隊到場驅趕，降低農民損失。

墾管處處長劉培東指出，目前「猴害」尚未列入災害補助項目，將向中央協調比照梅花鹿的農損補貼，雖然國家公園法規定不得騷擾野生動物，至於居民因農園受侵入的驅趕行為，不致於受到裁罰，近期將會與農委會及所屬內政部研究，希望幫助農民降低猴害，也能保障野生動物生存權。