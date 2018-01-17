桃園發送「春福滿人間」春聯 還有隱藏版「幸福天光」

春聯發表會邀請3位在地書法家、4位甫參與桃園全國春聯比賽的新住民及20名國小學童共襄盛舉。（記者陳昀攝）

2018-01-17 12:43

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府今天發表2018戊戌年春聯，印製80萬份由99歲的在地國寶級書法大師黃羣英揮毫「春福滿人間」春聯，發送到各家戶，另有10萬份隱藏版，是由青壯派書法家黃伯思題字的「幸福天光」，即日起在市府一樓服務台供索取。

鄭文燦指出，「幸福天光」發想自3年前他當選市長、桃園升格直轄市時，「台灣文學之母」鍾肇政送給他的客家詩「天光囉」，期勉他帶領桃園市民「衝向無盡的天空」，他也一直收在市長室提醒自己。

他表示，以「幸福天光」為主題，象徵過去3年，桃園市各項政策使桃園成為幸福城市，為春聯題字的青壯派書法家黃伯思，自幼師承書法大師黃羣英，也充滿世代傳承意味。

今天的春聯發表會氣氛熱鬧滾滾，除了邀請在地書法家黃伯思、張日廣、羅應良與市長鄭文燦一同揮毫、共同寫下「幸福天光」四個大字，也邀請甫參與桃園全國春聯比賽的新住民得獎者中村亞由視（日本）、武玉賢（越南）、石柏勝 Victor（丹麥）、陳以彤Anastazja（波蘭）及20名小學生一起書寫春聯慶新春。