彰化田野裡的花藝餐桌 發票換餐券

彰化市長邱建富（戴斗笠者）等人歡迎大家參加「幸福萌芽無限花想」活動。（記者湯世名攝）

2018-01-17 12:40

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所精心籌辦的「幸福萌芽無限花想」活動，將於本月27日上午9點在彰化市彰草路729號旁農地展開，市長邱建富強調，今年的花海活動獨樹一格，推出「食。光計畫田野餐桌饗宴」，將花藝餐桌帶入田野，為花海注入文創元素，絕對與眾不同！

邱建富表示，為了鼓勵返鄉青年在故鄉打造屬於自己的夢土，特別邀請一群有理想的青年，和海外學成歸國的主廚，共同設計「幸福萌芽無限花想」的活動主軸及「食。光計畫田野餐桌饗宴」子計畫。從產地到餐桌，當在地小農和蔬菜的友善關係，遇上法式主廚和花藝設計家，擦出的是台菜法魂的火花。透過一聲「呷奔喔」的召喚，在大家一起吃飯的餐桌上，找回人與人之間的溫度，重現農村生活的美好時光。

「食。光計畫田野餐桌饗宴」將以農食餐盒的方式呈現，民眾在活動當天11點前持6張107年1、2月份發票，現場排隊兌換「餐桌饗宴入座券」1張，限量100份，憑券對號入座，1張券僅供1人使用。

此外，現場還將有八卦山咖啡、蜂蜜和水果玉米等農特產品免費品嚐，以及清潔隊資源回收環保宣導、書法家現場揮毫寫春聯免費贈送、夢想風車發放、-體驗節慶盆栽DIY創作、小朋友花海寫生揮灑創作等。

特別一提的是，當天上午10點，還將推出活潑可愛的田野花仙子走秀，歡迎小朋友或親子共同報名參加，讓大小朋友於伸展台上展現出最自信的自己，一圓花仙子之夢。

有關彰化市花海的範圍，主要分布在彰草路、芳草街及環河街132巷周遭，有將近30公頃的農地，種植大波斯菊、黃波斯菊及向日葵等景觀作物，讓遊客可以尋找屬於自己的花海秘境，花期將延續到2月底，歡迎遊客前往賞花築夢。