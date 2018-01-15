寒假退宿等不到包裹回台 馬公郵局：船難東西都沉了

2018-01-15 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕寒假將至，澎湖科技大學一名學生退宿後透過郵局寄了5大箱個人用品回家，沒想到在家中等到的不是包裹，而是馬公郵局的電話通知，被告知運送物品的「嘉明輪」發生船難，東西都沉到海底了。

《ETtoday新聞雲》報導，林姓女大學生投訴，在12日接到郵局通知，她寄送的5大箱包裹因為發生船難，都沉到海底了。她說，一開始郵局人員沒有表明身分，一度以為是詐騙或是惡作劇，難以相信。

林姓女學生說，後來與郵局人員在通話中確認真的無法打撈包裹，對方要求她簽屬同意書，以800多元賠償一箱包裹，讓她相當錯愕，因為裡面光是套裝就已破千，還有價值6000元的被子，甚至還有租來想和家人一起拍照的學士服，現在沒用過卻恐得賠錢。

女學生表示，受害人不只有她，一起寄送包裹的室友和不少澎科大同學也面臨同樣情況，有些人認賠簽了同意書；針對此事，詢問澎湖縣政府，卻沒人回應，只有來自馬公郵局的電話通知。

中華郵政發言人藍淑貞14日證實此事，稱11日在東吉嶼東北方擱淺的嘉明輪，船上有郵局委託的郵件與包裹，分別是掛號930件、包裹231個，船公司放棄打撈後，郵局已陸續通知寄件人。

藍淑貞表示，包裹賠償金額以重量計算，5公斤以下每件賠償575元，5至10公斤每件賠償865元，若是包裹物品價值較高，建議做報值處理，報值以千元為單位，每報1000元需付4元的報值費，最高可報到5萬元價值，學生包裹也同樣受理。