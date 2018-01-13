年節嚐兜錢 讓你財富＆福氣一起來

2018-01-13 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕過年拜拜經常會使用豬肉當成祭品，但是拜拜完要如何烹調總讓人傷透腦筋，福華大飯店台菜廳主廚王永宗特別設計使用熟肉也能烹調的肉類年菜，讓人不再有處理肉類祭品的煩惱。

而這道「兜錢」料理的特徵是以濃稠地瓜粉加水勾芡，將所有食材聚攏黏起來，象徵了把財富和福氣兜攏起來的意涵，故名為「兜錢」，吃起來的口感就有點像同樣以地瓜粉水為基底的蚵仔煎，但厚實且有嚼勁得多。

兜錢

食材：三層肉150g、蝦米10g、香菇粒30g、芹菜粒30g、韭菜粒30g、蒜苗粒30g、紅蔥酥10g、地瓜粉120g

※本次示範分量為6～8人份；示範食材皆可於傳統市場、大型超市購得。

1. 三層肉汆燙後切絲、蝦米以水泡軟。取一炒鍋倒入沙拉油100ml，起油鍋爆香三層肉絲，加入蝦米、香菇粒，拌炒至香菇粒呈金黃。

TIPS：拜拜過的豬肉多為熟肉，即可省略汆燙程序直接用。

2. 再加入蒜苗粒、韭菜粒、芹菜粒拌炒，等肉絲香氣出來後，倒入紅蔥酥。

3. 取一碗將地瓜粉和400ml水攪勻後，慢慢倒入炒鍋，須邊加、邊攪拌鍋中食材。

4. 拌炒後，鍋內食材漸漸黏稠，直到炒鍋中的地瓜粉水變透明棕色且呈黏稠狀，即可裝盤。

生活週報1/13當期重點：

【找樂子】電競旅館i hotel練功趣

【愛讀書】近期新書精選推薦

【看電影】本週選片：以你的名字呼喚我