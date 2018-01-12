國中會考中投考區簡章出爐 提供線上下載

2018-01-12 13:23

〔記者佟振國／南投報導〕107年國中教育會考將於5月19、20日登場，中投考區簡章已經出爐，考生可直接至中投考區試務主辦學校國立暨大附中網站免費下載，今年特別新增學習障礙考生申請語音報讀通過者，英聽測驗一律延長作答時間20分鐘。

中投考區會考試務會主委張正彥表示，考試簡章今起免費下載，台中市、南投縣的考生可以多加利用。

國中應屆畢業生參加國中教育會考免收報名費，由就讀國中於3月15日至17日代為辦理集體報名，暨大附中已於1月9日邀請中投考區共135所國中註冊組長等承辦人員，到校參加報名系統操作說明會，為前置報名做好相關準備。

非應屆國中畢業生則須繳交報名費500元，低收入戶子女及直系血親尊親屬支領失業給付者，免繳報名費，中低收入戶子女報名費200元，以上均須附相關證明文件。

非應屆畢業考生或持國外學歷、大陸學歷學生，採個別報名，3月12日至14日上午8時至下午5時上網填報個別報名表，3月15日至17日上午8時至下午5時，親至國立暨大附中辦理報名作業。

今年國中教育會考考試科目，包括國文、英語、數學、社會、自然、寫作測驗，除了寫作測驗考1篇作文、英語科聽力部分為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型，請考生注意並參閱簡章附件之範例。