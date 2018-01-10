保健》冷氣團來襲 中醫師教你吃食補

十全大補湯可有效改善常手腳冰冷、腰膝痠通、身疲乏力等症狀，另對於病後、產後、術後等患者的身體療養，或貧血患者都有幫助。（記者鄭名翔攝）

2018-01-10 10:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕冷氣團來襲，寒氣入體可能導致畏寒、身體痠痛，若侵入到內臟可能會導致嘔吐腹瀉、腰脊冷痛、四肢冰冷等症狀，苗栗為恭醫院中醫部主任杜旻峰表示，每到冬天常會有人吃食補驅寒，但要食療藥膳也須用對方法，如參桂茶、當歸生薑羊肉湯、十全大補湯、當歸補血湯等都是合適的補氣驅寒食療。

杜旻峰說，參桂茶是以人參、桂枝、黃耆、炙甘草以適量的水煮開後，溫熱時服用，可達到益氣溫中的效果，對於氣血虛虧、體虛畏寒、手腳冰冷、或時常頭暈目眩等症狀特別有效；而民眾愛吃的進補良方當歸生薑羊肉湯，可以當歸、老薑、桂枝、紅棗、黃耆、熟地、炙甘草、枸杞等先熬煮過後，再將川燙過的羊肉加入，另加入鹽、味精、蔥等調味，食用也可改善手腳冰冷，尤其對女性虛寒性痛經、產後虛寒腹痛都大有助益。

而十全大補湯則以1000至1500c.c.的清水煮滾後，放入當歸、熟地、川芎、白芍、黨參、白朮、茯苓、炙甘草、黃耆、肉桂皮、枸杞、紅棗、杜仲等中藥材，再加入雞肉、豬肋排或芋頭、豆皮、金針菇等蔬菜，具有大補氣血、補腎益精的功效，可有效改善常手腳冰冷、腰膝痠通、身疲乏力等症狀，另對於病後、產後、術後等患者的身體療養，或貧血患者都有幫助。

另外，當歸補血湯則也以1000至1500c.c.的清水煮滾後，放入當歸、黃耆、枸杞等藥材，可再搭配雞肉、鮮魚、排骨、芋頭、豆皮、金針菇等食材，主治貧血缺血、頭暈目眩、元氣衰弱、身倦乏力、手腳冰冷等病狀。

但杜旻峰強調，食補不見對人人有效，要能真正達到效果，建議先諮詢醫師。