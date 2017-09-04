醫病》針灸消毒不良讓多名患者感染 中醫師逆轉判刑3月

針灸埋線減肥必須注意消毒，否則易併發感染。圖與本案無關。（資料照）

2017-09-04 17:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子肥胖而向楊姓中醫師求診，進行「針灸埋線減重醫療」，卻演變成蜂窩性組織炎，併發細菌感染，導致身體多處濃瘍，陳女怒告楊男，楊男辯稱消毒周全，是陳女在診所外感染，一審法官認為無法證明潰爛與治療有關，判處楊男無罪，二審卻逆轉，法官認為楊男在3個月內，20名患者竟有7人感染，感染率達35％，可合理認定消毒不良等因素導致感染，據此依業務過失傷害罪改判徒刑3月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，陳女在2012年4月至7月，由中醫師楊男實施「針灸埋線減重醫療」，7月間陳女埋線位置出現感染症狀，腹部與手臂等處冒出硬結腫痛，8月1日回診時，楊男建議持續冰敷，陳女埋線位置卻逐漸紅腫化膿，她改向皮膚科醫師求診，雙上臂、腹部、雙側大腿等多處已蜂窩性組織炎，併發濃瘍感染，怒告楊男業務過失傷害罪。

楊男否認有所過失，辯稱他遵守「穴位埋線標準作業」規範，使用的醫療器材皆消毒乾淨，另外，7、8月天氣酷熱，陳女從事早餐業，長期處於悶熱廚房，被感染之機會比較高，並無證據顯示感染與治療有關，他的醫療處置亦無不妥之處，台中地院一審認為，是否因醫療疏失導致陳女感染，兩者「實難認定」，據此判決無罪。

台中地檢署上訴二審，台中高分院有不同見解，法官認為，依據醫學研究，埋線治療副作用或併發症的比率，依污染程度有不同差異，乾淨等級的感染率為2％以下，乾淨至污染為6至9％，污染為13至20％，骯髒等級為40％，楊男從2012年6至8月，為20名患者進行相同療程，竟有7人（含陳女）併發感染狀況，比例高達35％。

台中高分院認為，如果楊男宣稱消毒完全且醫療過程乾淨周全，最多只有2％感染率，也就是0.4人，但實際上感染率高達35％，已接近40％感染率的骯髒等級，可合理認定感染源於楊男治療時，因器具消毒不良、清潔不完全或其他不明原因導致，據此依業務過失罪改判3月徒刑，可易科罰金與上訴。